Arezzo, 26 febbraio 2026 – . La competizione vedrà impegnate 93 vetture. Le cose da sapere per chi si sposta nelle zone interessate dal percorso Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori. Sabato 28 febbraio la manifestazione arriva a Cortona con la prova speciale a Portole. L’evento offrirà emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di motori, ma avrà un impatto sulla circolazione veicolare sulle strade interessate dalle prove speciali. Alla partenza si presenterà con un ruolo da assoluto protagonista il siciliano Angelo Lombardo, atteso al volante della sua Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, il passaggio dell’Historic Rally e le variazioni al traffico nella giornata di sabato 28 febbraio

Comunicato Stampa: Sabato 28 febbraio: Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle malattie rareOggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha introdotto la Giornata...

15° Historic Rally delle Vallate Aretine: aperte le iscrizioni alla gara di aperturaLe fasi di iscrizione alla gara resteranno aperte fino al termine ultimo di venerdì 20 febbraio.

Temi più discussi: Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creatività; Piano Operativo, il Pd Cortona accusa: Iter frettoloso e poco condiviso, responsabilità della giunta Meoni; Con gli Etruschi in Olanda, Cortona celebra il suo passato.

Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creativitàIniziativa per le scuole superiori di primo e secondo grado con gli illustratori del Comics Festival ... msn.com

Cortona, il cinema come ponte tra storia e innovazione nelle scuole dell’AretinoArezzo, 7 gennaio 2026 – Nasce «Radici di futuro», il progetto cinematografico e didattico che coinvolge sei istituti scolastici della provincia di Arezzo e delle zone limitrofe dell'Umbria. lanazione.it

Inizia con due rally la stagione agonistica per la scuderia RO racing Si parte con l’ Historic Rally delle Vallate Aretine e poi si continua con la seconda edizione del Rally Monti Sican... - facebook.com facebook

Il 14esimo Valsugana Historic Rally si disputerà il 5 e 6 giugno e sarà valido per il Campionato italiano Rally Autostoriche x.com