CASTELFIORENTINO Crescere nelle relazioni con gli altri, valorizzare la propria unicità creativa, scoprire e giocare con il proprio lato comico. Questi gli obiettivi dei corsi di clown per bambini e ragazzi organizzati anche quest’anno dal Teatro C’Art di Castelfiorentino. "La comicità tra gioco e identità", questo il titolo del corso, è di fatto un laboratorio pratico motorio sulla figura del clown. Attraverso il gioco, il movimento e la fantasia, i partecipanti esploreranno la comicità come linguaggio espressivo e come strumento per conoscersi meglio e stare insieme agli altri. A condurre i giovani partecipanti in questo percorso sarà Marina Capezzone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsi di clown, tra gioco e comicità

Anche a Zoppola una tappa della tournée de "Il Clown dei Clown"Dopo aver incantato il pubblico di Monfalcone a metà dicembre, David Larible, definito dalla stampa “il più grande clown classico del nostro tempo”,...

Leggi anche: Natale da favola sul Titano tra elfi, trampolieri, clown

Scars of the Soul – Long Episode 12 | English Subtitles | Turkish Series

Discussioni sull' argomento Corsi di clown, tra gioco e comicità; Pergola, domenica 1 marzo al Teatro Angel Dal Foco Arriva Mago per Svago: uno spettacolo di magia, clown e poesia per tutta la famiglia.; Municipio 1; Carnevale in piazza. Fra clown e magie in attesa della parata.

20 ore con Vittorio Di MauroIl ridere concilia stima e rispetto anche dagl’ignoti, tira a se l’attenzione di tutti i circostanti, e dà fra questi una sorte di superiorità. [...] Grande tra gli uomini e di gran terrore è la pote ... ecodibergamo.it

Una nuova avventura ha inizio !!! Abbiamo inaugurato lo spazio Iridea a Pont-Saint-Martin Venite a provare i miei corsi di Vinyasa Yoga e Teatro Fisico & Clown ! VINYASA YOGA Yoga significa unione: unione di respiro, corpo, mente e cuore. In questo p - facebook.com facebook