Corea del Nord Kim Jong-un è pronto al dialogo con Washington ma non con Seoul

Il leader nordcoreano ha dichiarato la disponibilità al dialogo con gli Stati Uniti, ma ha mantenuto una posizione più cauta nei confronti di Seoul. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sui tempi di eventuali incontri, e la situazione resta tesa tra le parti coinvolte. La notizia si inserisce in un quadro di relazioni internazionali ancora molto complesso e in evoluzione.

Durante il precedente congresso del 2021, Kim aveva definito gli Stati Uniti il “più grande nemico” del suo paese, una denominazione stavolta riservata alla Corea del Sud. Durante una visita in Asia nel 2025, il presidente statunitense Donald Trump si era detto disponibile a incontrare il leader nordcoreano. Aveva anche ammesso che “in un certo senso la Corea del Nord è già una potenza nucleare”. Secondo alcuni mezzi d’informazione, non è escluso che Trump possa incontrare Kim a margine della sua prossima visita in Cina, prevista dal 31 marzo al 2 aprile. Durante il primo mandato di Trump, i due leader si erano incontrati tre volte per cercare di raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione del paese, senza successo. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Corea del Nord, Kim Jong-un è pronto al dialogo con Washington ma non con Seoul Corea del Nord, Kim Jong-un è pronto al dialogo con Washington ma attacca SeoulDurante il precedente congresso del 2021, Kim aveva definito gli Stati Uniti il “più grande nemico” del suo paese, una denominazione stavolta... Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figliaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang. Temi più discussi: Prima isolato, ora protagonista: l'inarrestabile parabola di Kim Jong-un; Corea del Nord, Kim rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori: cosa ha deciso la Cina; Corea del Nord, Kim Jong-un: Seul nemica, ma con Usa si può coesistere; Nord Corea, il leader Kim Jong Un svela un lanciamissili multiplo per testate nucleari. Vesti la giubba. Kim attrezza la Corea del Nord con lo status nucleare e l'erede designataSi è concluso con una parata militare a Pyongyang il nono Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong-un promette uno sprint dell'arsenale nucleare, ma non ... huffingtonpost.it Corea del Nord, i segnali di Kim sulla figlia: stesso cappotto di pelle nera (e una proposta agli Usa). Una «incoronazione»?Segnale «in codice» da Pyongyang: Kim Jong-un ha assistito alla parata militare con la figlia Ju Ae, che indossava un cappotto di pelle nera identico al suo ... msn.com Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato a una parata militare a Pyongyang in occasione del congresso del Partito dei Lavoratori, accompagnato dalla moglie Ri Sol Ju e dalla figlia Kim Ju Ae. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale KCNA, alla sfilata - facebook.com facebook La figlia di Kim Jong Un “clona” il padre: sempre più probabile erede x.com