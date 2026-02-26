Coppia trovata morta sul Monte Cornaccia in Valdidentro

(Adnkronos) – I corpi senza vita di un ragazzo e una ragazza sono stati trovati questa mattina sul Monte Cornaccia, in Valdidentro, provincia di Sondrio. La coppia è stata recuperata poco prima delle 10.30 di questa mattina dai soccorritori dell'Areu 118 e dai tecnici del soccorso alpino di Bormio. I due erano sul versante Sud-ovest del Monte Cornaccia. Non si hanno notizie sulla loro identità: l'età stimata è tra 20 e 30 anni per entrambi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sondrio e i carabinieri di Tirano. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Valdidentro, valanga sul Monte Cornaccia: trovati morti due giovaniValdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Tragedia della montagna, questa mattina poco dopo le 10, sul Monte Cornaccia, in territorio di Valdidentro.

