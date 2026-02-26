(Adnkronos) – Evandro Maravalli, 29 anni, e Maria Alejandra Nigrotti, 32enne incinta all’ottavo mese, sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio della stufetta presente nella loro tenda sul greto del fiume Tronto, zona Borgo Solestà. I due sono stati trovati senza vita sabato 21 febbraio da una donna senza fissa dimora. Il cane della coppia che ha vegliato i corpi fino all'arrivo dei soccorritori è stato affidato alla Clinica veterinaria Marche Sud di Grottammare. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa del cimitero di Ascoli. —[email protected] (Web Info) Ucraina, Russia attacca Kiev e altre città. Oggi nuovi colloqui in Svizzera Ucraina, Russia attacca Kiev e altre città. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla “stufetta killer”Il dramma che si è consumato sulle sponde del fiume Tronto scuote nel profondo la comunità di Ascoli Piceno e apre una riflessione amara sulle...

Ascoli Piceno, coppia di senzatetto trovata morta in una tenda: lei era incinta all'ottavo mese | Ipotesi stufetta-killerDue trentenni, un uomo e una donna, sono stati trovati morti ad Ascoli Piceno all'interno di una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero...

Temi più discussi: Ascoli, coppia trovata morta in tenda: lei incinta. Disposta autopsia; Coppia morta in tenda. Evandro e Alejandra venivano già assistiti; Coppia morta in tenda ad Ascoli, disposta autopsia. Il testimone: Non capisco perché dormivano là; Ascoli Piceno, coppia di senzatetto trovata morta in una tenda: lei era incinta all'ottavo mese | Ipotesi stufetta-killer.

Coppia morta in tenda, autopsia conferma: uccisi da esalazioni stufetta(Adnkronos) - Evandro Maravalli, 29 anni, e Maria Alejandra Nigrotti, 32enne incinta all’ottavo mese, sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio della stufetta presente nella loro ten ... cn24tv.it

Ascoli, morta una coppia che dormiva in tenda sul fiume: lei era incinta all’ottavo meseIncredulità e dispiacere per la morte di due senzatetto ad Ascoli Piceno, che dormivano in tenda lungo il fiume: con la donna è morta il bambino di cui era incinta all'ottavo mese ... dire.it

Coppia morta in tenda ad Ascoli, l'autopsia indirizza verso esalazioni killer. In attesa di esami tossicologi le prime risultanze. La donna, 29enne, era incinta #ANSA x.com

Coppia morta in tenda. Eseguita l’autopsia, Maria ed Evandro uccisi dal monossido - facebook.com facebook