Coppa Marche | castelfrettese avanti e ripresa a cinque MINUTI dal termine Semifinale d’andata agrodolce per il Gabicce che rimedia nel finale con Bergamini
GABICCEGRADARA 1 CASTELFRETTESE 1 GABICCEGRADARA: Sammarini, Gambini (19’ st Lorenzetti), Andruccioli, Magi, Massari (14’ st Morini), Moutatahhir, Sarli, Finotti (14’ st Guidi), Magi S., Bastianoni (1’ st Izzo), Fedeli (1’ st Bergamini). All. Bellucci. CASTELFRETTESE: Graziosi, Cerasa, Ortolani (1’ st Galeotti), Rinaldi, Mazzieri, Pesaresi (1’ st Rossini), Mazzarini, Rango, Brunetti (26’ st Polenta), Parasecoli (9’ st Lucchetti), Mastroianni (1’ st Serrani). All. Tiranti. Arbitro: Liso di Ancona. Reti: 40’ pt. Brunetti, 40’ st Bergamini. GABICCE MARE Pareggio al Magi nel match di andata della semifinale di Coppa Marche (ritorno mercoledì 11 marzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio Promozione, semifinale Coppa: pari per il Gabicce Gradara (1-1)Al Magi a segno gli ospiti nel primo tempo con Brunetti, nella ripresa in rete il giovane Bergamini. Ritorno mercoledì 11 marzo ... altarimini.it
