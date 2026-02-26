Coppa del Mondo Goggia fa il terzo tempo in prova a Soldeu | C’è molto da lottare Sono fiduciosa

A Soldeu, Sofia Goggia si piazza al terzo posto nella seconda prova cronometrata in vista della gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La sciatrice si presenta con un buon risultato, sottolineando la voglia di affrontare le sfide che si presentano sulla pista. La sua posizione lascia spazio a ulteriori miglioramenti in vista della competizione ufficiale.

L’Azzurra torna in gara dopo il bronzo vinto alle Olimpiadi: “C’erano tante aspettative su di noi ma è stata un’Olimpiade davvero nazionalpopolare” Soldeu, 26 febbraio 2026 – Fa il terzo tempo nella seconda e ultima crono in programma, per la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile a Soldeu Sofia Goggia. L’Azzurra, bronzo in discesa a Milano Cortina (leggi qui), si prende un ottimo tempo nella cronometrata. Sulle nevi di Andorra, Federica Brignone ha preferito non sciare in prima prova, per non sovraccaricare la gamba sinistra. Nel week end, sono programma due superG. Il miglior tempo in prima prova cronometrata è stato ottenuto dall’austriaca Nina Ortlieb, con il tempo di 1’32"26. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa del Mondo a Soldeu: Goggia prova l’allungo, Brignone in cerca del primo successo stagionaleLe azzurre tornano in pista con ambizioni importanti: Soffia Goggia è pronta a tentare l’allungo in classifica, mentre Federica Brignone, fresca...

Coppa del Mondo sci alpino, Goggia terza nella seconda prova a Soldeu: Ortlieb la più veloceA Soldeu si chiude la seconda prova cronometrata della discesa femminile: Sofia Goggia firma il terzo tempo, davanti a lei Nina Ortlieb e Corinne...

Temi più discussi: Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo! Sofia Goggia in lotta per il trofeo di superG! Tanti in bilico per le Finali; Prove di discesa a Soldeu: Nicol Delago e Goggia tra le migliori, bene Brignone; Prova ok per Nicol Delago e Sofia Goggia, alle spalle di Ledecka una classifica cortissima nel training di Soldeu.

Coppa del Mondo sci alpino, Goggia terza nella seconda prova a Soldeu: Ortlieb la più veloceA Soldeu si chiude la seconda prova cronometrata della discesa femminile: Sofia Goggia firma il terzo tempo, davanti a lei Nina Ortlieb e Corinne Suter. Sulla p ... sportface.it

Goggia, terzo tempo nell'ultima nella prova di Coppa del Mondo di Soldeu. Brignone ai box per sicurezzaSofia Goggia vola e si conferma tra le migliori del circuito. La bergamasca, infatti, ha centrato il terzo tempo migliore nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani ap ... corrieredellosport.it

Presentata la Coppa del Mondo in Val di Fassa: dal 6 all'8 marzo due discese e un superG facebook

Coppa del Mondo FIFA 2026™ in chiaro sui canali #Rai Rai si aggiudica i diritti esclusivi multipiattaforma per 35 partite: opening match, tutte le gare dell’Italia, semifinali e finale. Ampia copertura con almeno 32 match su Rai 1 e highlights su TV, radio, digita x.com