Coppa del Mondo di Sci Alpino Franzoni va veloce a Garmisch | in prima prova è davanti a tutti

A Garmisch, gli sciatori italiani affrontano la prima manche della Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, con un atleta che si distingue per velocità e precisione, piazzandosi in testa alla classifica provvisoria. La gara si svolge su piste tecniche, mentre gli atleti cercano di sfruttare al meglio le condizioni della neve. La competizione continua con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti finora.

Paris staccato di 13 secondi. Domani la seconda prova. Nel week end le gare ufficiali Garmisch, 26 febbraio 2026 – Tornano in gara gli Azzurri dello Sci Alpino Maschile in Coppa del Mondo, dopo i podi a Milano Cortina 2026. Giovanni Franzoni, argento olimpico in discesa (leggi qui) stacca il primo crono di prova nella pista veloce di Garmisch, con il tempo di 1’49"52. In Germania, l’Italia parte con un buon risultato e Dominik Paris, bronzo ai Giochi e in discesa libera (leggi qui) piazza un crono superiore, al compagno di squadra, di 13 secondi. Christof Innerhofer (oro iridato in superG e bronzo in discesa a Garmisch nel 2011) fa la 17esima posizione a 1"54, con lui Florian Schieder piazza il 18esimo tempo a 1"58. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

