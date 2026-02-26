Coppa del Mondo a Soldeu | Goggia prova l’allungo Brignone in cerca del primo successo stagionale

Le azzurre tornano in pista con ambizioni importanti: Soffia Goggia è pronta a tentare l’allungo in classifica, mentre Federica Brignone, fresca campionessa olimpica, punta a conquistare la prima vittoria stagionale in velocità. L alunna trasferta sule nevi pirenaiche è un baco di prova fondamentale in vista della Coppa del mondo e dei punti indispensabili per le classifiche di specialità e generale. Le prove cronometrata in vista della discesa libera di Soldeu hanno dato segnali incoraggianti soprattutto per Goggia, bronzo olimpico nella specialità ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella prima sessione la sciatrice azzurra è stata la terza più veloce, preceduta solo dalla ceca Ester Ledecka. 🔗 Leggi su Sportface.it

Goggia e Brignone in sfida a Soldeu per la Coppa del MondoUn emozionante ritorno alle competizioni di alta quota si apre con il weekend di gare che si svolge sulle piste di Soldeu, in Andorra.

