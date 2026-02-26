Controlli della PolStrada alcol nel sangue oltre tre volte i limiti | scatta la denuncia per l' automobilista

Durante un controllo della Polizia Stradale, un’automobilista di 38 anni è risultata con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite massimo stabilito, portando all’apertura di un procedimento legale. La donna è stata fermata mentre si trovava alla guida, e i risultati degli accertamenti hanno evidenziato una situazione che richiede l’intervento delle autorità.

Una 38enne cesenate è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 1,73 grammi per litro, più del triplo del limite consentito. Il controllo è stato effettuato dagli agenti della Polizia Stradale domenica notte all'altezza del casello autostradale di Cesena. Per la donna sono scattati.