Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato una serie di controlli in un’officina meccanica, portando al sequestro di alcune attrezzature. Le autorità hanno verificato la conformità alle norme di sicurezza e alle licenze necessarie per l’attività. L’intervento fa parte di un’azione più ampia volta a monitorare il rispetto delle regolamentazioni nel settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto In attuazione degli indirizzi operativi impartiti, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la Polizia metropolitana, coordinata dalla comandante Lucia Rea, ha svolto un’azione coordinata e capillare sul territorio per il contrasto ai reati ambientali. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno individuato e posto sotto sequestro un’officina meccanica con annesso deposito, per una superficie complessiva di circa 200 metri quadri, ubicata in via Toscanella a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli della polizia metropolitana, sequestrata un’officina meccanica

