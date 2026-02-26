Controlli al MAAS di Catania sequestrate 4,5 tonnellate di ortofrutta e sanzioni per migliaia di euro video

A Catania, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli presso il MAAS, un mercato ortofrutticolo. Durante le verifiche sono state trovate 4,5 tonnellate di prodotti non tracciati. Sono state inoltre applicate sanzioni per alcune irregolarità riscontrate nei box del mercato. La situazione ha portato a un intervento immediato per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Sequestrate a Catania oltre 4,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli: l'azione, coordinata dal Questore, è stata finalizzata a garantire la sicurezza della filiera alimentare e la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla tracciabilità degli alimenti e alle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Operazione congiunta per la sicurezza alimentare Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la task force ha coinvolto numerosi enti e forze dell'ordine: la squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione Anticrimine, il X Reparto Mobile, il Corpo Forestale della Regione...