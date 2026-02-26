Controlli a tappeto all'Esquilino | sequestrati 50 chili di cibo e migliaia di capi contraffatti

Nel quartiere Esquilino, le forze dell'ordine hanno svolto una serie di controlli approfonditi tra negozi e minimarket. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 50 chili di alimenti e numerosi capi di abbigliamento contraffatti, mentre sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro. Un uomo di 38 anni è stato denunciato per alcune irregolarità riscontrate durante le verifiche.

