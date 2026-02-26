contro la tratta dei rider

Nel capitalismo delle piattaforme, tra algoritmi e consegne a domicilio, riemerge un lavoro senza volto né tutele: la sfida non è fermare l’innovazione, ma darle regole, perché la nuova economia non si fondi sull’invisibilità e sul cottimo digitale. Niente alibi: serve dare un salario dignitoso agli invisibili della gig economy. Dickens e l’Ottocento del lavoro invisibile, senza contratto e diritti, sottopagato e non tutelato, non erano previsti dall’algoritmo. Ma noi li vediamo. E nonostante tutte le riserve verso l’esondazione della magistratura, bisogna dire che per una volta il capo della Cgil Landini sembra, almeno a me, una persona... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Provincia di Frosinone nel mirino dei predoni in trasferta: sgominata la banda dei "finti rider"Le abitazioni della Ciociaria erano diventate terra di conquista per una vasta organizzazione criminale specializzata in furti "tecnologici" e truffe.

Secondo la procura le aziende sfruttano lo stato di bisogno dei rider e li pagano l'81% in meno della contrattazione collettiva - facebook.com facebook