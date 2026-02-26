So che con queste righe darò un grande dolore a molti lettori e anche a qualche amico (a uno in particolare, ma sono sicuro che mi perdonerà). Dunque, pur consapevole del rischio di scivolare oltre il sottile confine che separa l’onesta esposizione di un punto di vista personale dalla caterva di fregnacce intimiste che ammorba l’intera internet, sento il bisogno di spiegare con il massimo della precisione e con la maggiore obiettività possibile, passo passo, l’evoluzione della mia posizione sul referendum del 22 marzo. Anche per sapere se una così tortuosa elaborazione sia maturata soltanto in me o se invece qualcosa del genere sia capitato anche ad altri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Contro la linea forcaiola del Sì, è l’ora dei Garantisti per il No

La destra è forcaiola e garantista. La sinistra è forcaiola e bastaAl direttore - I cattivi maestri con l’età peggiorano, come dimostra Massimo D’Alema che, parlando di referendum sulla separazione delle carriere dei...

Leggi anche: I dem manettari con i guai degli altri: ora si scoprono garantisti in purezza

Temi più discussi: Referendum | Contro la linea forcaiola del Sì, è l’ora dei Garantisti per il No; Quanti dem schierati con il Sì. L'ala garantista sarà decisiva; Quanti dem schierati con il Sì L' ala garantista sarà decisiva.

Quanti dem schierati con il sì. L'ala garantista sarà decisivaSi oppongono alla deriva forcaiola della Schlein e si prendono gli insulti dei compagni. Dalla Picierno a Minniti, ecco chi sono ... msn.com

Scontri per Askatasuna, a Torino la Procura contro il gip: Quei tre vanno rimessi in carcereL’appello della procura appare di tipo mediatico, in linea con la campagna securitaria del governo a colpi di decreti. unita.it

«Creare una nuova linea di basso significa per me stare insieme allo strumento per capire cosa ne viene fuori», diceKaj (Caterina Dolci, bassista). Insieme a Morgana Blue (chitarrista solista), Cleo (Martina Ungarelli, voce), Dani (Daniela Piccirillo, chitarrista ri - facebook.com facebook