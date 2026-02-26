Contrasto dei reati e tutela dei vulnerabili | il comandante della Legione carabinieri Sicilia a Cammarata e Casteltermini

Il comandante della Legione carabinieri Sicilia ha visitato le stazioni di Cammarata e Casteltermini, incontrando i militari impegnati sul territorio. Durante l'incontro, ha affrontato temi legati alla lotta contro i reati e alla protezione delle persone più vulnerabili, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le comunità locali. La visita si inserisce in un percorso di coordinamento operativo nella zona.

Il comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai reparti dell'Arma presenti nell'area montana dell'Agrigentino, incontrando i militari della compagnia di Cammarata e della stazione di Casteltermini.L'alto ufficiale è stato accolto dal.