Conti scherza in conferenza stampa | Mi sono messo in terrazza per ravvivare il colore della pelle – Il video

Durante una conferenza stampa, l'ospite ha scherzato sul motivo della sua presenza in terrazza, spiegando di essersi messo lì per qualche minuto a prendere il sole e ravvivare il colore della pelle. La battuta ha attirato l'attenzione dei presenti, creando un momento informale e rilassato nel dibattito. L'intervento si è concluso con un sorriso condiviso tra i presenti.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. Scudo penale per la polizia, manifestazioni e aggressioni agli arbitri: cosa c’è nel testo definitivo Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. No delle opposizioni, compreso Calenda . 🔗 Leggi su Open.online Sanremo, la prima conferenza stampa. Fiorello scherza con Conti: “Vi auguro tante polemiche”(Adnkronos) – "Carlo Conti sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'!" Fiorello fa irruzione nella conferenza stampa inaugurale della... Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: «Sono ossessionato, ma stanco no. La società lavora ininterrottamente sul mercato. Da chi mi aspetto di più? È un po’ come fare il minatore…» – VIDEOdi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26... Conti scherza in conferenza stampa: Mi sono messo in terrazza per ravvivare il colore della pelle Temi più discussi: Sanremo, Carlo Conti: Io meloniano? Sono un uomo libero. Fiorello scherza: Vi auguro tante polemiche; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio; Sanremo, la prima conferenza stampa. Carlo Conti si commuove ricordando Pippo Baudo: Doveroso dedicargli il Festival; Sanremo, la prima conferenza stampa- Conti: 'Meloniano? Sono libero. La premier se vuole venire all'Ariston compra il biglietto'. Conti scherza in conferenza stampa: Mi sono messo in terrazza per ravvivare il colore della pelle(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 Carlo Conti scherza in conferenza stampa: Alle 9,30 mi sono messo sul terrazzo a prendere un po' di sole, 10 minuti per ravvivare il colore della pelle. Fonte ... quotidiano.net Conti scherza in conferenza stampa: Mi sono messo in terrazza per ravvivare il colore della pelle – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 Carlo Conti scherza in conferenza stampa: Alle 9,30 mi sono messo sul terrazzo a prendere un po' di sole, 10 minuti per ravvivare il colore della pelle. Fonte ... open.online Lillo improvvisa un monologo, ma in realtà è un altro siparietto con Carlo Conti. "È di Arthur Miller, dura 28 minuti", scherza l'attore e comico. Che poi insieme a Conti lancia una frecciata a Paolo Petrecca, ex direttore di Rai Sport. "Dove si deve esibire un canta - facebook.com facebook SANREMO | Tiziano Ferro travolge l'Ariston, festa per i 25 anni di carriera e scherza con Conti sul futuro: "Non torni al Festival se vengo in gara" #ANSA #sanremo #sanremo2026 x.com