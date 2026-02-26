Conti | Referendum? Non so se voterò ma quando eleggo rappresentanti voglio che siano competenti – Il video

Un politico esprime incertezza sulla partecipazione al referendum, sottolineando che, quando sceglie i rappresentanti, desidera persone capaci e competenti. La sua attenzione è rivolta alla qualità delle persone che vengono elette, ritenendo importante che svolgano il loro ruolo con professionalità. La dichiarazione riflette un punto di vista sulle modalità di scelta e di fiducia nei leader.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 "Non so se voterò, quando eleggo delle persone le eleggo per essere dei miei rappresentanti, sanno fare il loro lavoro, sono competenti. " Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev