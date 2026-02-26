Conti | Non vorrei festeggiare il centenario della fiorentina con la retrocessione – Il video

Un dirigente del club ha espresso il desiderio di evitare una retrocessione durante questa stagione. Ha sottolineato di preferire concentrarsi su altri aspetti, lasciando da parte le discussioni legate alla classifica. La sua preoccupazione riguarda la possibilità di festeggiare un traguardo importante senza che siano presenti rischi di perdere la categoria. La sua posizione si concentra sulla volontà di mantenere la stabilità della squadra.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 "In questo periodo io parlo di tutto, escluso che di calcio. Sono in silenzio stampa finchè non usciremo da quella zona che è un po'preoccupante. " Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

