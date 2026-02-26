Conti | Mi scuso con le bambole di pezza non ho fatto in tempo a dare loro i fiori – Il video

Un cantante si scusa con le bambole di pezza, spiegando di aver perso il momento giusto per consegnare i fiori durante un'esibizione. Nel video, ammette di non aver realizzato che la canzone stava per concludersi e promette di portare loro dieci fiori il giorno successivo. L'episodio si è svolto durante una manifestazione musicale.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 “Con i fiori non ce l'ho fatta, non mi sono reso conto che il brano stava finendo, domani gliene porterò dieci. ” Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. Scudo penale per la polizia, manifestazioni e aggressioni agli arbitri: cosa c’è nel testo definitivo Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. 🔗 Leggi su Open.online

Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a Sanremo: “Mi scuso, rimedierò”Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione della terza serata di Sanremo, si è scusato con le Bambole di pezza che ieri sera non hanno...

Le Bambole di pezza in gara a Sanremo 202 con il brano "Resta con me" si raccontano. E annunciano il Club Tour 2026. Il video di Amica.it(askanews) – Le Bambole di Pezza col brano Resta con me partecipano tra i Big al Festival di Sanremo 2026, e all’Ariston il rock italiano ritrova una...

Speciale Sanremo 2026: chi vince secondo gli astri Pronostici, transiti e favoriti – EP.04

Temi più discussi: Conti: Mi scuso per il refuso sulla scritta Repupplica, chi non fa non sbaglia; Niccolò Macii si cosparge il capo di cenere: Mi scuso con Sara, non volevo farle pesare gli errori; Conti: Un mese fa in stampelle; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo, il Festival perde ascolti, Conti sdrammatizza: 'Pensavo peggio'.

Conti: Mi scuso con le bambole di pezza, non ho fatto in tempo a dare loro i fiori(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 Con i fiori non ce l'ho fatta, non mi sono reso conto che il brano stava finendo, domani gliene porterò dieci. Così il conduttore Carlo Conti durante la ... la7.it

Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a Sanremo: Mi scuso, rimedieròCarlo Conti in conferenza stampa di presentazione della terza serata di Sanremo, si è scusato con le Bambole di pezza che ieri sera non hanno ricevuto ... fanpage.it

Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a #Sanremo2026 : "Mi scuso, rimedierò" Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione della x.com

«Mi scuso, ancora per il refuso. Ma davvero non sapete quante cose che dobbiamo controllare», ha detto Carlo Conti durante la conferenza stampa della seconda serata di Sanremo, cercando di sdrammatizzare uno degli episodi più discussi della serata. L’er - facebook.com facebook