Conti | Irina è ancora più bella dal vivo sarà uno spettacolo quando scenderà dalle scale – Il video

Durante la manifestazione, viene sottolineato il fascino di una protagonista che si prepara a scendere le scale, attirando l’attenzione di tutti. La sua presenza è considerata particolarmente affascinante dal suo accompagnatore, che esprime grande entusiasmo nel condividere il momento. La scena promette di essere uno degli eventi più osservati della serata, generando grande curiosità tra il pubblico presente.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 "Sono felicissimo di avere al mio fianco quella che io considero una delle donne più belle del mondo. E se fino a questo momento l'avevo vista soltanto in foto, è ancora più bella di quello che è nelle foto. " Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Conti: Irina è ancora più bella dal vivo, sarà uno spettacolo quando scenderà dalle scale

