Conti chiede l' applauso in conferenza stampa per Achille Lauro dopo l' esibizione per Crans Montana – Il video

Durante una conferenza stampa, un rappresentante ha chiesto pubblicamente un applauso per un artista che ha recentemente eseguito una canzone dedicata a Crans Montana. L'intervento ha attirato l'attenzione dei presenti, sottolineando l'importanza di riconoscere il momento artistico vissuto sul palco. La richiesta è stata accolta con rispetto da parte del pubblico presente, creando un momento di riconoscimento collettivo.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 "Permettetemi di ringraziare di cuore, tra le tante cose che sono successe, il momento nel quale Achille Lauro ha cantato quella canzone (dedicata a Crans Montana). " Così il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Sanremo 2026, la terza conferenza stampa. Achille Lauro “felicemente single”, l’omaggio a Crans MontanaDopo una prima serata che ha diviso il pubblico, il Festival di Sanremo 2026 è pronto a iniziare il giorno due e lo fa con la consueta...

“Lo devo dire”. La mamma del 16enne morto a Crans Montana interviene dopo l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo per le vittime: cosa è successoDurante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’omaggio di Achille Lauro alla tragedia di Crans-Montana ha avuto una forte risonanza anche...

Conti chiede l'applauso in conferenza stampa per Achille Lauro dopo l'esibizione per Crans Montana

