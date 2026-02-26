Contesta una cartella esattoriale | dipendente dell' ufficio tributi colpito con una testata in faccia

Ieri, i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso l’Ufficio Tributi in via Marconi per un’aggressione. Secondo quanto finora ricostruito ma ancora da verificare, un dipendente dell’ufficio sarebbe stato colpito con una testata in faccia da un 62enne. Il motivo dell’aggressione, le modalità di trasmissione di una cartella esattoriale. Il dipendente è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 3 giorni. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cartella esattoriale da oltre 400 euro a bimbo di 7 anni per Irpef, ma non era nemmeno nato! Una famiglia presenta ricorso contro l’atto dell’Agenzia delle EntrateCome segnala il Corriere del Mezzogiorno, l’atto è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate e richiede il versamento di 449,81 euro.

NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI: AL FISCO BASTA LA COPIA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO Una recente ordinanza della Cassazione (n. 3803/2026) torna a definire i confini della prova nel processo tributario. Se il contribuente contesta di aver ma - facebook.com facebook