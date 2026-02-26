Conferenza stampa De Rossi | Servirà coraggio e umiltà Loro sono i migliori ma noi abbiamo entusiasmo Col Bodo…
Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa, annunciando che per la partita di sabato sera a San Siro contro l’Inter sarà necessario mettere in campo coraggio e umiltà. Ha sottolineato che i nerazzurri sono tra i più forti, ma che la squadra ha entusiasmo e determinazione per affrontare la sfida. Le sue parole hanno messo in evidenza l’approccio della squadra in vista dell’incontro.
Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa: «Partita importantissima. Loro sono una squadra disciplinata. Servirà una cosa per portare a casa i tre punti»Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i toscani.
Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa: «Loro con una identità chiara da quando c’è De Rossi, ecco cosa servirà domani»SU COMMISSO E SUL MATCH – «Prima di tutto vorrei unirmi alle condoglianze per la famiglia Commisso.
Conferenza stampa | Daniele De Rossi dopo Genoa-Fiorentina 09/11/2025
Temi più discussi: Genoa, De Rossi: Giornata splendida: club, squadra e tifosi sono una cosa unica; Genoa, De Rossi: In più del Toro abbiamo l'entusiasmo, Amorim sarà un pilastro; Verso Genoa – Torino, si ferma Otoa. De Rossi e le opzioni di qualità: Faranno la differenza; De Rossi: Martin e Baldanzi titolari? Rispondo così! Norton-Cuffy è fortissimo, su Amorim e Otoa….
De Rossi: Inter col Bodo avrebbe meritato di vincere. Mi fa paura l’orgoglio dei campioni feritiIl tecnico del Genoa De Rossi ha parlato, in conferenza stampa, in vista della sfida di sabato a San Siro contro l'Inter ... msn.com
De Rossi: Genoa senza paura sabato contro l'InterMolto difficile il recupero di Norton-Cuffy e Otoa per la partita sul campo della capolista. DDR non si accontenta: Stiamo gettando buone basi ma non ci possiamo accontentare ... primocanale.it
