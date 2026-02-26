Conferenza stampa De Rossi | Servirà coraggio e umiltà Loro sono i migliori ma noi abbiamo entusiasmo Col Bodo…

Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa, annunciando che per la partita di sabato sera a San Siro contro l’Inter sarà necessario mettere in campo coraggio e umiltà. Ha sottolineato che i nerazzurri sono tra i più forti, ma che la squadra ha entusiasmo e determinazione per affrontare la sfida. Le sue parole hanno messo in evidenza l’approccio della squadra in vista dell’incontro.