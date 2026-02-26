Conference League i primi verdetti | avanti Samsunspor Celje e Rijeka

Nella fase iniziale della Conference League, alcune squadre si sono già distinte con risultati importanti. Il Samsunspor si è imposto con autorità, mentre il Celje e la Rijeka hanno confermato i successi ottenuti nella partita precedente. Lo Shkendija è stato travolto dai avversari, e i sloveni hanno replicato con un'altra vittoria in rimonta, mantenendo vive le speranze di qualificazione.

Arrivano i primi verdetti dei playoff di Conference League. Il Samsunspor asfalta 4-0 lo Shkendija: in gol su rigore anche l'ex Genoa Ntcham. Ora la squadra di Fink sfiderà una tra Shakhtar Donetsk e Rayo Vallecano. Il Celje supera 3-2 il Drita, come all'andata. Adesso gli sloveni troveranno una Sparta Praga e AEK Atene. Il Rijeka ribalta l'Omonia Nicosia (senza l'infortunato Jovetic) e si impone 3-1. Per i croati agli ottavi la super sfida contro Strasburgo o Rakow, prime due classificate del girone unico. Alle 21 in campo le ultime gare di ritorno: il Crystal Palace di Glasner ospita lo Zrinjski, l'AZ Alkmaar affronta gli armeni del Noah.