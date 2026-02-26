Conference League | 2-4 ai supplementari con lo Jagellonia Fiorentina agli ottavi
La Conference League prosegue con grandi emozioni, nonostante la vittoria ai supplementari dello Jagellonia, che si ferma a 4-2 contro la Fiorentina. La squadra italiana, però, si assicura il passaggio agli ottavi grazie alla vittoria netta nel match di andata. La competizione continua a regalare partite intense e sorprese sul campo.
Lo Jagellonia vince 4-2 dopo i tempi supplementari nel ritorno dei playoff di Conference League, ma è la Fiorentina a qualificarsi per gli ottavi in virtù del 3-0 conquistato all’andata. Nei 90 minuti regolamentari una tripletta di Mazurek pareggia i conti, poi Fagioli e un autogol di Romanczuk su conclusione di Kean salvano la Fiorentina. Inutile il gol ospite di Imaz al 118'. FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini 5.5 (1'st’De Gea 5.5); Fortini 5 (1'st Harrison 5.5), Pongracic 5, Comuzzo 5, Gosens 5.5; Mandragora 5 (17'st Fagioli 7); Dodo 5, Ndour 5, Fabbian 6, Fazzini 5 (17'st Solomon 5.5; 9' 1°ts Gudmundsson sv); Piccoli 6 (44'st Kean 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me
