concorso dei notai al vaglio della procura di roma le denunce dei candidati

Al vaglio dei pm della Procura di Roma le denunce presentate da alcuni candidati del concorso notarile del 2024. I documenti sono sotto esame dei magistrati che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione. Il caso è emerso dopo la pubblicazione online di appunti e giudizi nei confronti dei candidati da parte della commissione esaminatrice: ora i pm dovranno valutare eventuali profili penali., Nel documento finito online per alcuni minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato si leggevano vicino ai nominativi dei candidati alla prova scritta del concorso per circa 400 posti in tutta Italia per l'accesso alla... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

