con mattoni feltrinelli cerca nuovi lettori il primo incontro su david copperfield

Quest’anno le librerie Feltrinelli ospiteranno in esclusiva il Gruppo di Lettura "Mattoni" di Ilenia Zodiaco (nella foto), un progetto giunto alla sua sesta edizione che si articola in due anime complementari. Da un lato, una dimensione online, in cui la creator accompagna lettrici e lettori attraverso approfondimenti letterari dedicati ai grandi “Mattoni” all’interno di Inside Books, la newsletter da lei curata e oggi la più seguita in Italia, in ambito culturale, prodotta da NightReview e NR edizioni. Dall’altro, una dimensione fisica e condivisa, che nel 2026 prenderà forma proprio nelle librerie Feltrinelli, portando il progetto fuori dallo spazio digitale e trasformandolo in un’esperienza dal vivo di incontro, confronto e comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mattoni europei. Gruppo di lettura nelle FeltrinelliNel 2026 le librerie Feltrinelli ospiteranno il Gruppo di Lettura "Mattoni" di Ilenia Zodiaco, progetto alla sesta edizione che si articola in due...

