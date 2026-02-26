Comunicato Stampa | L' Abisso e il Dio | il potere è un segno e i segni comandano i corpi
Un nuovo progetto cerca di esplorare come il potere si manifesti attraverso simboli e segnali che influenzano i comportamenti. Si analizzano le dinamiche tra segni e azioni, con un focus sui meccanismi che regolano le relazioni tra individui e sistemi di potere. La riflessione si concentra sulle implicazioni di queste influenze nel quotidiano e nei contesti sociali.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK. 🔗 Leggi su Iltempo.it
