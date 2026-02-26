Comunicato Stampa | It' s time to say goodbye | il racconto di un addio che diventa memoria scelta e rinascita

Un addio che diventa memoria, scelta e rinascita: questa è la narrazione di un momento di passaggio che coinvolge i protagonisti. Le relazioni tra i personaggi sono complesse e sfumate, riflettendo emozioni profonde e tensioni silenziose. Ogni incontro svela dettagli nascosti, mentre i sentimenti rimangono irrisolti, lasciando spazio a riflessioni interiori che attraversano i loro percorsi.