Comunicare è diventato sempre più difficile un libro ci aiuta a uscire da dinamiche di disagio pericolose

In un mondo che corre sempre più veloce, comunicare efficacemente diventa una sfida crescente. Un libro può offrire strumenti pratici per migliorare le relazioni e affrontare le dinamiche di disagio. Imparare a trattare gli altri e a costruire rapporti di valore non è solo un suggerimento, ma una possibilità concreta per affrontare le difficoltà quotidiane.

Come trattare gli altri e costruire relazioni di valore, sembra un dictat ma in realtà è semplicemente un libro che insegna qualcosa di importante in una società che viaggia sempre troppo velocemente. L’autore è Dale Carnegie, noto formatore statunitense vissuto tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Santelli Editore esce con un libro cult per la collana Traiettorie e con traduzione italiana a cura di Maria Luisa Caputo. Un libro sulla comunicazione quanto più attuale in una società come la nostra dove i social network hanno portato al totale isolamento dei giovani, sempre più chiusi dietro uno schermo in conversazioni con persone che non conoscono realmente e impacciati nelle difficoltà di gestione dei rapporti nel mondo reale. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

