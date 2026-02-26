Il tempo si riavvolge insieme al nastro della pellicola, restituendo al presente il gesto creativo di un artista come Alberto Burri. In occasione del 111esimo anniversario della sua nascita, il 12 marzo gli Ex Seccatoi del Tabacco ospitano un evento speciale. In proiezione non semplici filmati, ma frammenti di vita riemersi dagli archivi Rai: un montaggio a collage che permette di guardare il maestro nel silenzio del suo fare, documentando la sua creatività. L’evento è della Fondazione Burri, insieme a Rai Umbria, Rai Teche e Rai Cultura per celebrare un artista che è diventato patrimonio dell’umanità, restando profondamente identitario per la sua terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compleanno di Burri. Ecco un filmato inedito

