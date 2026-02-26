Sabato 28 febbraio 2026 alle 15:00 si sfideranno Como e Lecce in una partita che può influenzare gli equilibri della classifica. Entrambe le formazioni si preparano a scendere in campo: i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione, mentre gli ospiti cercano punti preziosi in trasferta. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre.

La corsa per le posizioni nobili della classifica da parte del Como passa per il turno casalingo con il Lecce, che si gioca di sabato. In questa occasione i lariani hanno l’occasione di dare continuità al successo nello scontro diretto con la Juventus per provare a dare l’assalto alle prime quattro posizioni, che al momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Lecce (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Como-Lecce: arbitra Fourneau. Secondo appuntamento stagionale con luiFrancesco Fourneau di Roma 1 dirigerà Como-Lecce. Il fischietto della sezione capitolina quest’anno ha già arbitrato i giallorossi in occasione del pareggio per 2-2 contro il Bologna, prima svolta ... calciolecce.it

Lecce, quando torna Gandelman dall’infortunio: c’è la svoltaInfortunio Gandelman - Buone notizie in casa Lecce verso la sfida col Como: le novità sulle condizioni di Gandelman ... fantamaster.it

