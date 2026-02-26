comitato giusto dire no toscana ivo brocchi intervista il presidente alessandro nencini

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Comitato “Giusto Dire NO” Toscana, Ivo Brocchi intervista il Presidente del Comitato, Alessandro Nencini. L’incontro ad Arezzo lunedì 2 marzo, ore 21.00. La campagna referendaria prosegue incessante e sono sempre più numerose le occasioni di approfondimento a cui il comitato “Giusto Dire NO” partecipa, in tutte le località della provincia. In quest’ambito, un’importante occasione di approfondimento è prevista per lunedì 2 marzo, alle ore 21.00, alla presenza di Alessandro Nencini. Alessandro Nencini, già Presidente della Corte di Appello di Firenze, è oggi coordinatore del comitato “Giusto Dire NO” per la Toscana. La sua presenza ad Arezzo è segno dell’attenzione e dell’importanza che il comitato attribuisce a questo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"È giusto dire No": il Comitato in ToscanaArezzo, 10 febbraio 2026 – "È giusto dire NO": il Comitato in Toscana prosegue il ciclo di incontri pubblici sul referendum costituzionale sulla...

Comitato "Giusto dire No" e Comitato "Società civile per il No" alla Casa delle EnergieArezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comitato "Giusto dire No" e il Comitato "Società civile per il No" promuovono un incontro pubblico con Gherardo...

