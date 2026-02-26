Stasera, su Canale 5, va in onda il film del 2017 diretto da Riccardo Milani, con protagonista Paola Cortellesi. La pellicola racconta le vicende di due persone molto diverse tra loro che trovano un modo per comunicare e superare le difficoltà quotidiane. L’appuntamento è fissato per le 21:30, offrendo agli spettatori un’ora di intrattenimento e riflessione.

Come un gatto in tangenziale: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Come un gatto in tangenziale, film del 2017 di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi. Nel 2021 è stato realizzato il sequel Ritorno a Coccia di morto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Giovanni presiede un think tank che sta conducendo per conto del Parlamento europeo uno studio sulla situazione delle periferie italiane, cui verranno concessi fondi a sostegno di attività imprenditoriali per persone in difficoltà economica. Rientrato a Roma da Bruxelles, Giovanni scopre che la figlia tredicenne Agnese si è fidanzata con Alessio, un coetaneo del malfamato quartiere romano Bastogi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Come un gatto in tangenziale: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: tutto quello che c’è da sapere sul filmIl gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1 Questa sera, sabat0 17 gennaio 2026,...

Fast X: tutto quello che c’è da sapere sul filmFast X: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fast X, noto anche...

Real Italian The Secret Code of Social Lies | Easy Italian Podcast

Temi più discussi: Come un gatto in tangenziale: dov'è stato girato il film (e il suo sequel); Codice della Strada, ecco come trasportare cani e gatti in auto senza rischiare maxi multe: tutti gli errori più comuni; Le 11 poesie più belle dedicate ai gatti; Giornata nazionale del gatto: gli otto consigli dell'esperto e i dati su quanto li amiamo.

Nastro a Come un gatto in tangenziale(ANSA) TAORMINA 29 GIU - E' 'Come un gatto in tangenziale' di Riccardo Milani la commedia dell'anno che fa l'en plein ai Nastri d'Argento 2018 con un verdetto che vede vincitori anche i due ... ansa.it

Il regista Riccardo Milani: Il personaggio di Argentero? Ispirato da don Davide dell’AsteriaDopo l’allagamento di un mese fa, giovedì riapre al pubblico la sala teatrale dell’Asteria, il centro culturale e sportivo in piazza Carrara gestito dalle suore Dorotee. A inaugurare la ripresa della ... milano.repubblica.it

Come un gatto in tangenziale, Vita di Pi o La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler Ecco i migliori film in programma stasera. #staseraintv #guidatv #26febbraio - facebook.com facebook