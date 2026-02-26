Dopo oltre dieci anni dedicati a Stranger Things, i fratelli Duffer tornano con una nuova serie per Netflix intitolata The Boroughs - Ribelli senza tempo. La produzione si focalizza su una narrazione di fantascienza, confermando l'interesse dei registi per storie che mescolano elementi fantastici con trame coinvolgenti. La serie rappresenta il primo progetto dei Duffer dopo il loro lungo percorso nel genere.

Il primo progetto Netflix dei fratelli Duffer dopo un'immersione lunga una decina d'anni in Stranger Things, si intitola The Boroughs - Ribelli senza tempo e li vede cimentarsi ancora una volta in una storia di fantascienza. Certo, non tutti i fan del Sottosopra hanno gradito il finale dello show con Undici, Vecna e i Demogorgoni. Anzi, alcuni si sono anche illusi che ci fosse un episodio extra pronto a uscire a sorpresa per rimediare proprio alla puntata finale di tutto lo show. Ma le cose stanno così: i Duffer hanno cambiato pagina ed è ora di farsene una ragione. In The Boroughs, però, non si occuperanno della sceneggiatura e faranno solo i produttori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come sarà The Boroughs, la nuova serie Netflix dei fratelli Duffer dopo Stranger Things

Netflix, i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen: la nuova serie dopo Stranger ThingsI due fratelli creatori dello show con Millie Bobby Brown e Winona Ryder tornano con un nuovo progetto per il piccolo schermo.

Dopo Stranger Things, i Duffer tornano su Netflix con una nuova serie: ecco quando usciràNetflix ha condiviso nuove foto ufficiali e annunciato quando debutterà sugli schermi Something Very Bad Is Going To Happen con star anche Camila...