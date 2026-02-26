Come Pulcinella principe lasciò Napoli | al Palacultura in concerto il Trio Sicelides Musae
Domenica 1 marzo nuovo appuntamento con la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo. Alle ore 18, nell’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina, si terrà il concerto dal titolo "Come Pulcinella principe lasciò Napoli senza musica e partì a cercarla in terra d’Irlanda.". 🔗 Leggi su Messinatoday.it
