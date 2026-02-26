Come non perdere visibilità online con l’AI

Che cosa significa non perdere visibilità online con l’AI?. Non perdere visibilità online con l’AI significa mantenere presenza nei risultati Google classici e nelle risposte generate dall’AI, misurando separatamente esposizione, clic e citazioni. Google Search Central indica che le pratiche SEO restano valide anche per AI Overviews e AI Mode (modalità di ricerca conversazionale in cui Google risponde in modo più simile a un assistente) e specifica che non esistono requisiti tecnici extra per comparire in queste esperienze, oltre ai requisiti già previsti per la Ricerca Google. Come leggere il traffico organico senza fermarsi al totale?. Il traffico organico va diviso almeno in tre gruppi semplici: ricerche informative, ricerche di confronto e ricerche con intento di contatto o acquisto. 🔗 Leggi su Ezrome.it

