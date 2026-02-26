Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, Lillo ha portato un tocco di surrealismo pop che ha catturato l’attenzione del pubblico. La sua presenza ha rappresentato una svolta nella scena comica, inserendosi con originalità tra le tradizioni più consolidate della manifestazione. La sua performance ha acceso il dibattito tra gli spettatori, creando un momento distintivo nella kermesse.

In un’edizione del Festival di Sanremo che sembra disegnata sulla precisione millimetrica e sul ritorno al rigore istituzionale di Carlo Conti, l’irruzione di Lillo (Pasquale Petrolo) si configura come uno spettacolo nello spettacolo. Non è solo un intermezzo comico, ma un elemento di disturbo controllato capace di insinuarsi nelle pieghe della liturgia sanremese per incrinarne la perfezione senza però offenderne la sacralità. La partecipazione di Lillo alla seconda serata di Sanremo 2026 non è stata una semplice ospitata, ma una vera e propria strategia di "guerriglia comica". Pasquale Petrolo ha agito come un’ombra ironica, un contrappunto costante alla precisione di Carlo Conti e al carisma paesano di Laura Pausini. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Lillo, campione di surrealismo pop, ha aperto una nuova via nella tradizione comica sanremese

