Un motore boxer da due litri di Byd viene impiegato come range extender in un sistema ibrido, rappresentando una novità nel settore automobilistico. Questa soluzione permette di ampliare l’autonomia dei veicoli senza ricorrere a motori tradizionali di grandi dimensioni. L’utilizzo di questa configurazione apre nuove possibilità per le auto elettriche, offrendo una alternativa più compatta e efficiente.

A fine 2025, il colosso automobilistico Byd ha presentato un nuovo propulsore a benzina: un innovativo motore quattro cilindri da 2.000 cc in configurazione boxer. Si tratta di un debutto assoluto e di una prima mondiale, poiché è il primo propulsore a cilindri contrapposti flat-four progettato esclusivamente per l'uso in architetture ibride ed elettrificate. A differenza dei classici motori boxer impiegati storicamente da case come Subaru e Porsche, progettati principalmente per la trazione termica pura, il boxer di Byd nasce per essere integrato con powertrain elettrici, con due grandi carte da giocare: un ingombro molto ridotto e una silenziosità senza precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Come funziona il motore boxer 2 litri di Byd e a cosa serve davvero

