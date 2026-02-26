A Cuba, i mezzi di trasporto tradizionali convivono con soluzioni innovative come i motorini elettrici importati dalla Cina, affiancati da risciò, cavalli e carretti. Le poche automobili in circolazione testimoniano uno stile di vita che si adatta alle risorse disponibili, e le modalità di mobilità riflettono un equilibrio tra tradizione e modernità. La situazione si evolve in attesa di nuove risorse energetiche.

Con molti motorini elettrici cinesi, ma anche risciò, cavalli e carretti, mentre le poche auto che circolano sono soprattutto per i turisti Dal 9 gennaio a Cuba non arriva più petrolio, a causa del blocco imposto dagli Stati Uniti. Mercoledì il governo statunitense ha autorizzato la vendita del petrolio venezuelano alle piccole e medie imprese private cubane, ma nell’attesa che arrivino questi parziali rifornimenti, nell’isola da settimane non si trovano carburanti. Benzina e diesel sono razionati per i mezzi che hanno funzioni di pubblica utilità, mentre le auto dei privati restano perlopiù ferme. I cubani per spostarsi hanno trovato metodi alternativi: risciò, carretti trainati da cavalli e mezzi elettrici, con una certa diffusione di motorini cinesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come ci si sposta a Cuba, aspettando il petrolio

Embargo del petrolio a Cuba, ci sono conseguenze per l’Italia? Gli scenariL’embargo dei rifornimenti di petrolio verso Cuba, disposto dagli Stati Uniti per motivi geopolitici, sta già avendo effetti devastanti per la...

Leggi anche: Cuba, l’isola che non c’è (senza il petrolio venezuelano)

Discussioni sull' argomento L’ironia ci è sfuggita di mano?; Microbiota, barriera intestinale e sepsi: dalla disbiosi ai probiotici, cosa ci dicono i modelli sperimentali; IL MOSTRO CHE MI ABITA — Progetto Speciale Motus; Internet mobile in Italia: Bari supera Milano e Roma, in viaggio si rallenta.

LA RISPOSTA DI CUBA AL BLOCCO GENOCIDA DI TRUMP (leggete e condividete) Con un pretesto mendace e infondato, venduto da coloro che fanno politica e si arricchiscono a spese della sofferenza del nostro popolo, il presidente Trump intende soffoca facebook