Molte donne si chiedono come distinguere tra una normale “pancia da post parto” e una diastasi addominale, un problema che può richiedere attenzione. La differenza può sembrare sottile e spesso si confonde con i cambiamenti temporanei del corpo dopo la gravidanza. Conoscere le caratteristiche di entrambi i casi aiuta a capire meglio cosa si sta affrontando.

Cause, sintomi, fattori di rischio e un test da fare a casa per capire quando è il caso di rivolgersi a uno specialista. Uno dei problemi più comuni in riferimento alla salute è distinguere tra un disturbo passeggero (e innocuo) e il segno di qualcosa di più serio (da affrontare). In modo particolare nel periodo del post-parto, quando le donne vanno incontro a una delicata fase di recupero dopo le fatiche e i cambiamenti della gestazione e del travaglio, è necessario capire quando una condizione è normale e fisiologica e quando, invece, più critica. Un esempio piuttosto evidente è la differenza tra diastasi addominale e normale pancia da post-parto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Come capire se è diastasi addominale o normale “pancia da post parto”

Diastasi addominale, cos'èCos'è una diastasi è una domanda sempre più frequente, soprattutto tra donne dopo la gravidanza e persone che notano un indebolimento della parete...

Diastasi Addominale: Come Riconoscerla e Cosa Fare

