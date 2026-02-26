Aveva un coltello, con la lama affilata di oltre venti centimetri nella cabina del camion. Ieri mattina, a Bondeno, durante uno dei controlli puntali, quotidiani e attenti, messi in atto sul territorio, gli agenti della Polizia locale hanno fermato un grosso autocarro guidato da un autista russo. L’arma, che era nella cabina, è stata sequestrata e sottoposta alla convalida del Pubblico ministero. Un dialogo non semplice avvenuto in lingua inglese. "Queste cose escono solo se ci sei sul territorio in maniera continua – sottolinea il comandante della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese Stefano Ansaloni -. Fermare un mezzo russo con un autista russo non è semplice, ma non ci sottraiamo a fare controlli puntuali e professionali, su chiunque transiti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltello nascosto nel camion. Scatta la denuncia per l’autista

