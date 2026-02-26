Colorina disabile senza acqua in casa protesta per avere l’allacciamento Il sindaco | Deve pagarselo di tasca sua

Colorina (Sondrio), 26 febbraio 2026 – “I romani, duemila anni fa, hanno costruito acquedotti portando l’acqua ovunque. Noi oggi, con tutta la tecnologia, con tutte le risorse, con tutte le normative, non riusciamo - o non vogliamo - fare pochi metri di rete”. Nelle parole di Crystal c’è tanta amarezza: questa considerazione la riguarda da molto vicino. Si parla di sua madre, una donna disabile, “che dorme attaccata a una macchina per respirare”, ed è costretta a portarsi l’acqua a casa “con bidoni da 25 litri. Venticinque chili alla volta. Per bere. Per lavarsi. Per cucinare. Per pulire. Per lavorare. Nel 2026”. "Pago regolarmente le tasse" Nell’abitazione della signora nella zona di Valle di Colorina l’acqua corrente non c’è. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

