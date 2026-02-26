Cronache Cittadine COLLEFERRO ARTENA – È tornata in servizio oggi, 26 Febbraio, la vigilantes aggredita da un uomo mentre era in L'articolo Colleferro Artena. Riprende servizio oggi, 26 Febbraio, la vigilantes aggredita il 1° Luglio dello scorso anno al Pronto soccorso del “Parodi Delfino”. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Colleferro. La Chirurgia dell’Ospedale “Parodi Delfino” fiore all’occhiello della Sanità del LazioCronache Cittadine COLLEFERRO (Beatrice Cardillo) – Il reparto di Chirurgia generale e d’urgenza dell’Ospedale “Parodi Delfino” rappresenta uno dei...

Colleferro. Inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino alla presenza del Presidente RoccaCronache Cittadine COLLEFERRO – È stato inaugurato nella mattinata di oggi 6 Febbraio il nuovo reparto díi Oncologia e Day Hospital Oncologico...

Erri Talone morto sul lavoro: Colleferro e Artena si fermano, lutto cittadino nel giorno dei funeraliNel giorno dell'ultimo saluto a Erri Talone, le città di Colleferro e Artena si fermeranno per onorare la memoria del lavoratore tragicamente scomparso martedì scorso. Il sindaco di Colleferro ... romatoday.it

Operaio morto schiacciato da un macchinario, Artena e Colleferro proclamano il lutto cittadinoBandiere a mezz'asta e attività sospese oggi sabato 17 gennaio 2026 ad Artena e Colleferro, in provincia di Roma, dove è stato proclamato il lutto cittadino per le morte di Erri Talone, operaio morto ... fanpage.it