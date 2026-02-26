Colf e badanti cambiano i contributi | le regole Inps per i moduli cartacei

L'Inps ha annunciato che dal 2026 inizierà il superamento progressivo dell'invio tramite modulo cartaceo dei dati sui pagamenti per i lavoratori domestici, come colf, badanti e babysitter. I datori di lavoro, che spesso sono semplici privati e famiglie, potranno effettuare l'operazione tramite PagoPa, la piattaforma della pubblica amministrazione per i pagamenti. Il servizio cartaceo è già limitato, ma a partire da quest'anno dovrebbe essere progressivamente sostituito da quello digitale, anche per i datori di lavoro più anziani per i quali era stato mantenuto il sistema precedente. Contributi ai lavoratori domestici, cosa cambia L'Inps durante il 2026 darà un grande impulso al processo di digitalizzazione del lavoro domestico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

