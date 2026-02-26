Cody Rhodes | Il prossimo contratto sarà l’ultimo finirò in WWE

Cody Rhodes ha messo fine a ogni incertezza sul suo futuro a lungo termine. Mercoledì, durante la trasmissione Unsportsmanlike della ESPN, l’ex campione indiscusso della WWE ha affrontato direttamente le voci sul suo ritiro e le trattative contrattuali in corso. Pur ammettendo di non avere più una tabella di marcia precisa per la fine della sua carriera sul ring, ha chiarito che il suo prossimo contratto chiuderà il capitolo e sarà firmato con la WWE. “Non ho una data di scadenza come una volta. So solo che qualunque sia il prossimo contratto che firmerò con la WWE, non andrò da nessuna parte, perché quel contratto sarà l’ultimo”. Dopo aver... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

