In una lunga intervista rilasciata a Unsportsmanlike, Cody Rhodes ha affrontato il tema del proprio futuro nel mondo del wrestling. Superato il traguardo dei 40 anni, non viene indicata una data di scadenza, ma è chiaro che il prossimo contratto con la WWE potrebbe rivelarsi l’ultimo della carriera. Rimane ferma la linea di lealtà verso l’organizzazione, pur sapendo che le considerazioni sul ritiro dipendono dall’evoluzione contrattuale e dalle opportunità che si presenteranno. Nel corso dell’intervista Rhodes ha sottolineato la sua fedeltà alla WWE, ma ha anche indicato che potrebbe decidere di chiudere la carriera al termine del prossimo contratto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cody Rhodes annuncia: il prossimo contratto sarà l'ultimo della carriera

WWE: Cody Rhodes ammette che lasciare AEW per WWE è stata la scommessa più grande della sua carrieraCody Rhodes ha rivelato di aver vissuto il suo ritorno in WWE come la più grande scommessa della vita, lasciando un ruolo stabile in AEW senza...

WWE: Cody Rhodes in lacrime per l’ultimo match di John CenaIl match di addio di John Cena, andato in scena a Saturday Night’s Main Event, si è concluso con un finale shock ed estremamente emotivo: davanti a...

Temi più discussi: WWE, svolta storica: ufficiale il primo Premium Live Event in Italia; WWE 2K26 The Island Ringside Report, narrato da Cody Rhodes; In che senso la WWE terrà un Premium Live Event in Italia?; Cody Rhodes si qualifica all’Elimination Chamber Match maschile.

La stella della WWE annuncia il suo possibile ritorno dopo 1.078 giorni, Cody Rhodes rispondeIl possibile ritorno di Bad Bunny nella WWE suscita entusiasmo, mentre Cody Rhodes reagisce e accenna a un confronto con Logan Paul. worldwrestling.it

Cody Rhodes svela il suo piano di uscita dalla WWE: Sarà l'ultima voltaRhodes svela il motivo per cui il suo prossimo contratto con la WWE sarà l'ultimo, mentre pianifica il capitolo finale della sua carriera. worldwrestling.it

In una recente intervista, CODY RHODES ha giurato lealtà eterna alla WWE. L'American Nightmare ha infatti detto che non sa quando arriverà il momento del suo ritiro, aggiungendo però che il prossimo contratto che firmerà sarà l'ultimo della sua carriera, dic - facebook.com facebook