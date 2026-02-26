Codacons dice che ho fatto pubblicità occulta? Mai avuto accordi con Aperol e non lo bevo nemmeno Mi stupisco che i giornalisti lo riportano Ansa che diffonde foto fake della Polizia di Stato? Ma verificate? | Dargen si infuria a Sanremo 2026

La risposta di Dargen D'Amico alle accuse del Codacons sulla presunta pubblicità occulta ad Aperol durante Sanremo con il fiore arancione "È Dargen D'Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta". Lo denuncia il Codacons, che presenta oggi, il 26 febbraio, un esposto all'Agcom chiedendo di "aprire una indagine e sanzionare l'artista". E ancora: "Come segnalato nei giorni scorsi dall'associazione, la presenza di bonus del Fantasanremo legati a noti marchi commerciali sponsor del fantasy game realizza una forma di pubblicità occulta quando un cantante sale sul palco dell'Ariston pubblicizzando anche indirettamente uno dei brand sponsor del gioco.