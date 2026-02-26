Cocciniglia del pino Via all’intervento

L’amministrazione comunale prosegue nel programma di salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino e avvia il secondo intervento attuativo dei trattamenti preventivi ai pini domestici contro la cocciniglia tartaruga, insetto particolarmente dannoso per la specie Pinus pinea. I trattamenti endoterapici inizieranno a partire dal 9 marzo e interesseranno le aree di maggior pregio ambientale del territorio. La presenza della cocciniglia tartaruga del pino domestico è stata rilevata per la prima volta in Italia nel 2015 e per la quale nel 2023 la Regione Toscana ha approvato un piano di azione per l’eradicazione del focolaio individuato a Tirrenia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

